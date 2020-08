NAISTEARST ANDREI SÕRITSA VILJATUSEST: „See võib olla šokk igas vanuses.“

Aeg-ajalt kuuleme imelugusid kõrges eas sünnitajatest. Kas ka 50aastane võiks tõesti veel loomulikul teel rasestuda? „Teoreetiliselt on see võimalik,“ tõdeb naistearst Andrei Sõritsa. „Aga mina ei ole näinud oma silmaga ühtki 50aastast, kes on loomulikul teel rasestunud. Tõenäosus on sama suur, nagu saada pilet Kuu peale!“ Isegi 35aastasel võib lapsesaamise rong juba läinud olla.

Vahel arvavad isegi 35aastased naised, et lapsesaamiseks on aega küll ja küll. Sõritsa mõistab, kus võib peituda sellise optimismi allikas – meie keha vananeb kiiresti, aga vaim mitte. 50–60aastased võivad tunda ennast vaimselt nagu 30- või isegi 25aastased.

„35aastane naine võib suurepärane välja näha, aga tema rong lapsesaamise mõttes on juba läinud,“ sõnastab Sõritsa tõe, mis kõlab karmilt. „Nüüd ta peab jooksma sellele rongile järele. Kas ta jõuab kohale? Võib olla peab ta juba takso võtma? Aga mõnel on juba lennukit vaja. See ongi see, millega mina reaalselt töötan. Inimene tunneb ennast füüsiliselt superhästi, ka psüühiliselt – kõik on hea ja kõik õnnestub. Aga lapsesaamine on raske.“