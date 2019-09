OHATIS HAKKAB TULEMA: kõige olulisem on tegutseda kiiresti just nii! 

Ere kevadpäike, viirushaigus ja stress – rohkem polegi vaja, et huul hakkaks taas kipitama ja peagi on ka tuttavad villid huulel.

Huuleherpes on tüütu häda, sest inetud villid on kõigile näha. Kahjuks on see igavene haigus, sest kes on korra nakkuse saanud, sellel elab viirus organismis kogu elu.