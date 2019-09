PINGUTAD HIRMSASTI, AGA KAAL EI LANGE? Geenid ja veel 9 põhjust, miks just sinul on nii raske

Foto: Pexels

Siin võib tõesti olla erinevusi. Hiljutises uuringust tuli välja, et meestel on kergem kiiresti alla saada, aga naised saavutavad pikaajalisemaid tulemusi.

On ka erinevusi, kust kaotad kaalu. Mehed kaotavad kõige esimesena kõhupekki, kuid naistel on raskem sellest jagu saada.

Foto: Pexels

Võimalik. Kui kiiresti põletad kaloreid, sõltub su ainevahetusest. Kui sul on aeglane ainevahetus, võid selles ka geene süüdistada. Võimalik, et sul pole piisavalt ka lihasmassi, mis aitab kaloreid kergemini põletada. Lihaselise kehaga inimesed põletavad rohkem kaloreid kui need, kelle keha on kõrge rasvasisaldusega.