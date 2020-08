KOGU AEG ON PISSIHÄDA? Tunne ära põiepõletik!

Põiepõletiku teket soodustab külmetamine,sh külma kivi peal istumine ja ilmale mittevastav riietumine, sest selle tulemusena võib organismi üldine vastupanuvõime nõrgeneda. „Meie organismis on palju erinevaid mikroobe, neil kõigil on oma ülesanne. Tugev organism hoiab mikroobid tasakaalus, kuid kui immuunsüsteem nõrgeneb, võtavad haigusttekitavad mikroobid võimust ning põiepõletik ongi käes.“

Meestel on põiepõletikku harva, kuid naistel sageli. Põhjus on anatoomilises ehituses.

„Teekond naise kusepõide on lühem, mispärast mikroobid satuvad sinna kergesti,“ selgitab Teder ja lisab, et nõrgema immuunsüsteemi tõttu on suurem risk põiepõletiku tekkeks ka lastel, eakatel ja kroonilistel haigetel. „Vanemate meeste põiepõletik on tavaliselt seotud mõne muu kuse-suguelundkonna haigusega, näiteks eesnäärme suurenemise ja kusepeetusega,“ räägib spetsialist.