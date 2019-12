KUI PALJU JA MILLAL VÕIB JUUA KOHVI? Hommikuti on parim just see aeg

Ehkki kohv võib ühele inimesele rohkem mõju avaldada kui teisele, soovitatakse uinumisraskuste vältimiseks kolm tundi enne magamaminekut kohvi mitte juua. Samas ei tähenda see, et õhtusöögi järel tuleb kohvist täiesti loobuda. Sellisel juhul on soovitatav valida piimakohvi asemel espresso, sest kohvis olev piim aeglustab kohvi imendumist, mistõttu on piimakohvi ergastav toime pikaajalisem. Pealegi, espresso pärast sööki kiirendab seedimist.

Foto: Pexels

Kofeiini sisaldavate toodete tarvitamisel tuleb arvestada sellega, et geneetilistest iseärasustest, vanusest, soost ja kasutatavatest ravimitest lähtudes on kofeiini toime intensiivsus erinev. Terve täiskasvanud inimene võib päevas juua kaks kuni neli tassi kohvi, arvestades, et kofeiinisisaldus ühe joogi kohta on 80–100 milligrammi.

Suured kofeiinikogused (üle 300 milligrammi päevas) ei sobi lapseootel ega imetavatele naistele. Kofeiini tarbimist tuleb piirata või sellest loobuda, kui esineb näiteks südameveresoonkonna haigusi, haavandtõbe, reflukshaigust, astmat, osteoporoosi või ka näiteks depressiooni. Kofeiin küll esialgu parandab meeleolu, kuid sellele järgneb tuju langus ja depressiooni süvenemine. Lisaks võib kofeiin mõjutada antidepressantide toimet.

Tasub ka teada, et kofeiin suurendab kesknärvisüsteemis neurotransmitteri dopamiini tootmist. See on sõltuvusliku iseloomuga naudinguhormoon – kui ajule seda kõvasti võimaldada, ei unusta ta selle aine allikat. Nii võibki kujuneda kohvisõltuvus.

Kui organismil on tekkinud kofeiinist sõltuvus, ei tasu kohvist päevapealt loobuda, sest see võib põhjustada ärajäämanähtusid: värinaid, krampe, unehäireid jm. Kui suur kohvisõber soovib loobuda kohvi joomisest, tasub igaks juhuks nõu pidada arsti või apteekriga.

Foto: Pexels