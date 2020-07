JÄLLE TUPESEEN! Naistearst annab lihtsaid nippe, mis aitavad seda vältida

Tupeseent ehk kandidiaasi põhjustab ilusa nimega mikroskoopiline pärmseen Candida. Seda võib leida kõigil naistel tupest ja soolestikust, kuid soodustavatel tingimustel hakkab seen paljunema ning tekitab tupepõletikku. Arvatakse, et seda probleemi esineb elu jooksul koguni 75% naistel.

Suure tõenäosusega on tegemist tupeseenega, kui tupest eritub kohupiimataolist valgevoolust, millega kaasneb tugev sügelus, kipitus, limaskestade turse, lõhed või isegi haavandid. Probleemi esmakordsel esinemisel võiks tulla günekoloogi vastuvõtule, et saada kinnitust, kas tegemist on tupeseene või mõne muu terviseprobleemiga. Paraku kipub tupeseen korduma ning siis tunneb naine enamasti juba ise ära, millega tegu.