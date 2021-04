NOOR NAINE PIHIB: veganlus tegi mu paksuks ja uimaseks ning viis aneemia äärele!

Umbes viis aastat tagasi otsustas toona 25aastane Kaidi hakata veganiks. Ta oli lapsest saati armastanud loomi ja teda häiris kole äri, mis käib liha ümber. Ja ega liha talle väga maitsenudki. Kuid nii väga, kui ta ka ei soovinud järgida veganlikku elustiili, pidi ta sellest loobuma. Miks?

Kaidi on õppinud päris palju toitumist ja arvas, et teab täpselt, mida ja kuidas peab sööma. Peaaegu et üleöö sai temast vegan pooleks aastaks. Miks ainult pooleks aastaks? "Sain selle ära proovitud ja tõestatud, et isegi kui ma väga tahtsin olla vegan ja teadsin väga palju toitumisest, ei sobinud see minu kehaga," tõdeb ta nüüd.