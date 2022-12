TUULERÕUGED ON KOHAL! Vaata, mis veel peale briljantrohelise aitab villide vastu

Ehkki tuulerõugete korral briljantrohelise kasutamisele mitmeid alternatiive, eelistavad paljud vanemad lapse tuulerõuge vesiville just briljantrohelisega tupsutada põhjendusega, et siis on näha, kui palju täppe iga päev juurde tekib. Samas tuleb briljantrohelisega arvestada, et laps on rohelisetäpiline veel nädalaid pärast tuulerõugete põdemist, lisaks on rohelised kõik voodilinad, lapse rõivad, käterätikud ja kaisukarud.