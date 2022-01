ÄRA TEE VEGANLUSEGA KEHALE KAHJU! Jälgi, et saaksid kindlasti neid olulisi aineid

Vegani toidulaual on peamiselt köögiviljad, sh kaunviljad ja seened, puuviljad, teraviljad, seemned ja pähklid. Sealt puuduvad kõik loomse päritoluga tooted. Vegetariaan on aga taimetoitlane, kes peale taimetoidu tarbib ka muna ja piimatooteid, mis on olulised kaltsiumi, aminohapete ja oomega-3-rasvhapete allikad.