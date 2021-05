Viis head soovitust, kuidas treeninguteks aega leida 

1. Vali selline trenn, mida naudid. Võti on selles, et trenn ei tohiks olla kui töötegemine, vaid pigem rõõm. Mõtle laiemalt – füüsiline pingutus ei pea olema ainult jõusaalis pumpamine või jooksmine. Kui ilm soosib, on väljas liikumiseks palju võimalusi igale trennisõbrale – rulluisutamine, rattasõit, kepikõnd, ujumine, pallimängud. Ühtlasi saab looduses liikumisega end värske õhuga kosutada.

Samal teemal Tarbija | Tee ise Säästa raha: populaarset kriidivärvi saab ka ise valmistada! 2. Pea meeles, et vähem on rohkem. Mida rohkem püüad olla füüsiliselt aktiivne, seda lihtsam on üha suurema aktiivususe juurde liikuda. Isegi kui füüsiline pingutus on väike, näiteks jalutuskäik lõunale, auto kaugemale parkimine või lifti asemel trepi kasutamine, siis tuleb see kasuks ja kujundab harjumust.

3. Võta trenni kui seltskondlikku ajaviidet. Proovi treenimist sõprade või pere seltsis. On leitud, et kui treenida koos sõpradega, tunneme end õnnelikumalt ja turvalisemalt.

4. Võta aega iseendale. Trenn on hea viis iseendale ja oma mõtetele keskenduda. Trenniga või kasvõi jalutuskäiguga värskes õhus saab pea mõtetest selgeks ja loovust juurde.