APPI, MIS SEKSIST SAAB? 8 olulist seika, mida peaksid teadma üleminekuaastatest

Näokarvad hakkavad kasvama, tupp kuivab ja seks lõpeb. Naine muutub higistavaks ja vastikuks olendiks, kellega koos ei taha keegi olla. On see tõesti nii? Kindlasti mitte, ütlevad naistearstid. Siin on mõned olulised küsimused ja vastused.

1. Millal algavad üleminekuaastad ja kuidas seda ära tunda?

Üleminekuaastaid ennustavad sageli tsüklihäired. Ka meeleoluhäired, unehäired ja liigesevalud võivad kõnelda östrogeenitaseme langusest. Üleminekuaastad võivad alata isegi 30aastaselt, aga siis räägitakse varajasest menopausist.

2. Kas üleminekuaastad algavad samal ajal kui emal?

Sageli on see tõesti nii, mistõttu tasub teemat arutada nii ema kui emapoolsete sugulastega. See võib anda vihjeid, mis eas ja missuguseid häireid on oodata. Samas on kõik siiski individuaalne.

3. Kas naine muutub üleminekuaastatel tigedaks vanamutiks?

Suurem ärrituvus on tõesti üks tavalisemaid üleminekuea tunnuseid, mida tunneb üle 90% naistest, kelle östrogeenitase on langenud. Samas on üleminekueas naistel teisigi põhjusi, miks tunda masendust ja ärritust. Selles vanuses teevad naised sageli pikki tööpäevi, lapsed on murdeeas ja vanemad vajavad juba hoolt.