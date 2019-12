NII PÜSIB MAKS TERVE! Siin on 14 head (ja hävitavat) toitu maksale

Foto: Pexels

Kui sa ei suuda selle joogita elada, siis sind ilmselt rõõmustab, et kohvil arvatakse olevat teatud kasu ka maksale. Arvatakse, et 2–3 tassi kohvi päevas võib pakkuda teatud kaitset ebatervisliku menüü kahjude eest. Mõnes uuringus on isegi väidetud, et see vähendab vähiriski.