ÄRA KULUTA AEGA NEGATIIVSELE! Nende muutustega saad jagu ennasthävitavatest mõtetest

Foto: Pexels

Kõige tähtsam asja juures on vabaneda mõttetust viiuli vingutamisest ja veendumusest, et teie praegune versioon iseendast ongi tõde. Mind ei huvita, kui teie reaktsioon minu jutule on praegu umbes et „sul on kerge öelda, sul pole sellist nina, mis näeb välja, nagu oleks keegi sulle kartuli näkku kinni löönud“. Sest ühel päeval võite näha mõnd peent ja kuulsat modelli, kelle nina on teie omast palju suurem, ent kes on ikkagi otsustanud, et on lummav ka sellest hoolimata, ning tunnete korraga, et olete ka ilus ja enesekindel ja uhke oma nina üle, kui vaid päev varem kaalusite selle otsast saagimist.