HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: kui su keha vajab puhastust, sobivad need taimed ja toidud

Rabarberijuur paneb soolestikus energia liikuma (varred on diureetikum) ning aitab viia kuumuse soolestiku kaudu välja. Taim sobib kuuma tüüpi kõhukinnisuse korral (hiina meditsiini mõistes „tuld on palju sees“) – see on tugev eesti mees, kes räägib kõva häälega, kellel on pinges punnis kõht, sööb ainult liha, kellel on kõrge vererõhk ja kolesterool. Igapäevaselt rabarberijuurt tarbides paneb see neil energia liikuma. Inimestele, kellel on külm, see ei sobi.