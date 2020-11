VALUS JA VÄGA NAKKAV: mida teha, et ohatis pidevalt ei korduks?

Mis on lihtohatis? On see ravitav?

Lühim vastus on: mitteravitav viirushaigus. Lihtohatise ehk herpes simplexi viirusel on kaks alatüüpi. Neil viirustel on sarnane ehitus ja nad on paljuski ühesugused, samas on neil ka mitmeid erinevusi. Kõige levinum on tavalise huuleherpese tekitaja HSV-1 ehk herpes simplex virus 1. Uuringute andmetel on see viirus 80–90% inimeste organismis olemas. Samas ei pruugi see mõnedel andmetel isegi pooltel viiruskandjatest nahal väljenduda.