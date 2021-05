Kuidas ennetada trennijärgset õgimistungi?

Kulutatud kalorite hulk olgu tasakaalus söödavaga. Sa pead mõtlema, kui palju sa treeningus kaloreid kaotasid ning püüdma sellest rohkem mitte süüa. Eriti hea on, kui suudad pärast trenni süüa midagi, mis ssisaldab kvaliteetseid süsivesikuid, valke ja rasvu. Lisaks on hea nipp võtta söömiseks aega, nii hoidud ülesöömisest.

Söö regulaarselt. Pärast trenni tabav nälg võib olla ka märk sellest, et sa pole päeva jooksul piisavalt söönud. Kui toitud regulaarselt, püsib su veresuhkur stabiilsena ning ülesöömist ei ole vaja karta. Lisaks jälgi, et iga su toidukord sisaldaks nii valku, rasva kui ka süsivesikuid. Kui need on olemas, püsib kõht täis ja energiat jagub ka.