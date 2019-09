UNUSTA VALEHÄBI! Nii ennetad hemorroide ja leiad ka leevendust

Proviisori sõnul on hemorroidid tänapäeval kahjuks jätkuvalt tabuteema, mistõttu viivitatakse abi otsimisega viimase hetkeni. Palju enam peaks aga pöörama tähelepanu ennetamisele, eriti siis, kui töö on istuva loomuga ja liikumist vähe. Riskirühma kuuluvad ka lapseootel naised või siis hoopis mehed, kel suur füüsiline koormus. Arstilt või apteekrilt peaks nõu küsima kohe, kui vaegus tekib ja seda valehäbita!

Nagu veenilaiendid

Südameapteegi proviisor selgitab, et hemorroidaalkude päraku lõpposas on olemas igal inimesel ning on vajalik pärakukanali sulgemiseks ja roojamise kontrollimiseks. Ka selles koes on olemas veresooned. “Probleem tekib koe suurenemisel. See võib juhtuda side- ja elastse koe nõrgenemisel või rõhu tõusmisel päraku piirkonna veenides.” Tederi sõnul on terviseprobleemi sümptomiteks tavaliselt hele veri tualettpaberil või väljaheites, sügelus-kihelus, aga ka limaeritus pärakust ja hemorroidisõlmede väljalangemine soole tühjendamisel.

Hemorroide võivad põhjustada mitmed asjaolud. “Näiteks võivad need olla probleemiks inimestele, kes kannatavad tihti kõhukinnisuse või -lahtisuse all või lükkavad pidevalt roojamisvajadust edasi. Samuti võivad sellega kokku puutuda istuva eluviisi ja vähese liikumisega inimesed, aga paraku ka rasedad,” selgitab Südameapteegi proviisor lisades, et istudes surutakse suured alakeha veenid kokku ja tekib veenipais. Veri jääb soontesse seisma ning venitab sooneseina, tekitades veenikombu. Antud murega võivad kokku puutuda ka rasket füüsilist tööd tegevad inimesed.

Muuda harjumusi