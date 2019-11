SINIKAD TULEVAD KERGESTI? Vaata, millest veel tunned ära C-vitamiini puuduse

„Kuigi mitmekesise toidulauaga inimestel puudub üldiselt vajadus C-vitamiini lisaks võtta, on see teatud juhtudel siiski soovitatav. Näiteks suitsetajatel on suurenenud C-vitamiini vajadus, ka soolehaigustega patsientidel, kellel on vitamiinide imendumine soolestikus häirunud. Ka rasedad ja imetavad emad võiksid C-vitamiini juurde tarbida, sest varustavad sellega ka oma last,“ selgitas Treimann. „Kui inimesel on C-vitamiini puudus, siis võib sellest märku anda igemete veritsemine, väga kerge sinikate ja verevalumite tekkimine kehal, kuid ka kare nahk ja aeglaselt paranevad haavad.”

Tüüparusaam, et C-vitamiin laguneb ülikiiresti toidukraami säilitamise või toidu kuumutamise ajal, pole apteekri sõnul päris õige. Tõsi, kuumtöötlemine on vitamiinide, eriti aga C-vitamiinile halb. “Kui on soov keeta köögivilja ja tagada, et vitamiinikadu oleks väike, siis tasuks meeles pidada paari soovitust: keeda võimalikult värskeid köögivilju, keeda neid lühiajaliselt ja vähese veega. Kui on võimalik, siis kasuta ära ka köögiviljade keeduvesi,” selgitas Treimann. “Marjade ja köögiviljade pikemaajaliseks säilitamiseks oleks kõige parem viis siiski külmutamine. Madala temperatuuri juures on vitamiinide kadu kõige väiksem. Seega pole tarvis ka karta, et C-vitamiinirohkete marjade külmkapis säilitamisel pole mõtet. Tõsi, C-vitamiini sisaldus võib neis küll väheneda, kuid oma kasutegurit nad siiski ei kaota.”