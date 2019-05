MÕRTSUKALIK NAKKUS: maailmas külvab õudu ravile allumatu pärmseen

New York Timesi teatel paistab surmav Candida auris'e nimeline ravimiresistentne seen olevat ühekorraga tärganud mitmes paigas. Esmakordselt avastati see kümme aastat tagasi Tokyos 70aastase naispatsiendi kuulmekäigust. Nakkus ohustab nõrga immuunsüsteemiga inimesi eesotsas vastsündinute ja vanuritega ning levib vaikselt üle maailma. Euroopas on C. auris't diagnoositud Ühendkuningriigis, Belgias, Hollandis.