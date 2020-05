PÄÄSTA END OHTLIKUST KÕHUPEKIST! 11 soovitust, mis viivad kindla tulemuseni

Kui inimene on ülekaaluline, on tõenäoliselt kogunenud rasva ka maksa, soolte ja pankrease umber. Kuid isegi neil, kes on pealtnäha normaalses kaalus, võib siseorganite ümber olla liigset rasva. Siin on mõned näpunäited, kuidas kõhupekiga paremini võidelda.