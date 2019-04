TOETA VÄHIHAIGEID LAPSI! Haiguse seljatanud Annabel kutsub kõiki Pardirallile  

„Pardiralli toimub juba kuuendat korda ja on muutunud aja jooksul väga paljude Eesti inimeste jaoks armsaks ja südamelähedaseks sündmuseks, millest osavõtmine on iseenesestmõistetav,” ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esinaine Kaili Lellep. „Tänavu loodame, et nende inimeste ring laieneb veelgi, sest vähihaiged lapsed vajavad endiselt abi ja annetusi. On ju ometi uhke tunne, kui oled saanud teha head ja ühtlasi on sul oma numbriga rallipart, mis 8. juunil ülejäänud 15 000 pardiga mõõtu võtma hakkab.”