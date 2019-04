KAS ÕHTUL TOHIB JUUA KOHVI? Kui valid sellise kohvi, segab see vähem und 

Õhtusöögi juurde on soovitatav valida piimakohvi asemel espresso, sest kohvis olev piim aeglustab kohvi imendumist, mistõttu piimakohvi ergastav toime on pikaajalisem, selgitab Apotheka apteeker Kerli Valge . Pealegi, espresso pärast sööki kiirendab seedimist.

Kofeiini sisaldavate toodete tarvitamisel tuleb arvestada sellega, et geneetilistest iseärasustest, vanusest, soost ja kasutatavatest ravimitest lähtudes on kofeiini toime intensiivsus erinev. Terve täiskasvanud inimene võib päevas juua kaks kuni neli tassi kohvi, arvestades, et kofeiinisisaldus ühe joogi kohta on 80–100 milligrammi.