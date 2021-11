KÕHUKE KASVAB? Kas menopaus ajab tõesti paksuks? 

Kaalutõus on kõige levinum müüt seoses hormoonasendusraviga, tõdeb Confido naistearst Urve Pappa, kelle sõnul täheldatakse tegelikult kehakaalu tõusu peaaegu kõigil üleminekueas naistel. Selle üheks soodustavaks teguriks on östrogeenide taseme langus.

Naised, kes kalduvad kaalus juurde võtma, võivad märgata, et kuni menopausini koguneb rasv nende kehal peamiselt puusadele ja reitele. Seda nimetatakse naistüüpi rasvumiseks ja see toimub vastavalt östrogeeni mõjule. Menopausi jõudes asendub see nn meestüüpi rasvumisega, kus suureneb rasva ladestumine vöö ja kõhu ümber.

Kliinilised uuringud näitavad, et hormoonasendusravi kasutavatel naistel kaalutase oluliselt ei muutu ning see ei põhjusta kaalutõusu. Kuna kaebusi on vähem ja enesetunne on parem, on naine aktiivsem ning jälgib paremini, mida ta sööb ja kui palju liigub.