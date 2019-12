LEIA MEELERAHU JA ÕNN! Meditatsioon toob su ellu sellised muutused

Kui sul on pühendunud jooga- või meditatsiooniõpetaja, on see väga hea – saad väga palju eluks kasulikku õppida. Kõrgemate vaimsete eesmärkideni (nt valgustumine) saavad juhatada siiski vaid valgustunud isikud. Kuigi öeldakse, et kõik vastused on meie sees kogu aeg olemas, on nad seal justkui puuseeme, mis pole veel idanema hakanud, maetud keeldude ja eituste koorma alla ega pääse omal jõul välja. Inimene ei saa seda tarkust ise enda seest kätte, on vaja valgustunud õpetaja juhatust. See on ka põhjus, miks kõikides vanades vaimsetes õpetustes on kesksel kohal õpetuse edasiandmine õpetajalt õpilasele.