KAAL TÕUSEB OOTAMATULT? 9 üllatavat põhjust, miks kilod hakkavad kogunema 

On kaks põhjust, miks vähene uni soodustab kaalutõusu. Kui lähed väga hilja magama, siis on suurem tõenäosus, et sööd hilja õhtul ja saad rohkem kaloreid. Teine põhjus on see, et unepuudus muudab hormoonide tasakaalu – tunned suuremat näljatunnet ja pärast sööki ei tunne nii hästi küllastustunnet.