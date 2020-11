ERITI HEA KOROONAAJAL! Unusta eelarvamused ja masturbeeri mõnuga!

Ei ole olemas õigeid või valesid fantaasiaid. Need ei muutu reaalsuseks ega kinnisideedeks ega saa kellelegi haiget teha, isegi kui need on kummalised või neis esineb isikuid, kellega me tegelikult kunagi seksida ei tahaks. Neist ei pea kellelgi rääkima, need on igaühe oma saladused ja muutuvad tavaliselt koos vanusega. Ja see, kes oskab oma tundeid maandada mõtetes, ei pea seda tegema tegudes.