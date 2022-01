Keha SEE EI OLE HÄBIVÄÄRNE! Unusta eelarvamused ja masturbeeri mõnuga! Ohtuleht.ee , täna 16:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Mõnikord sobib eneserahuldamine stressi maandamiseks, mõnikord ajaviiteks ja mõnikord võib see pakkuda lohutust ja kindlustunnet, kui oled üksi ja õnnetu. Foto: Vida Press

Masturbeerimises pole midagi häbiväärset, ütlevad seksieksperdid. Seks iseendaga on turvaline igas vanuses ja kindlasti on see ohutum ja kindlam rahuldus kui ühe õhtu suhe. Seks iseendaga on tõeline turva- ja kvaliteetseks!