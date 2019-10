SALALIK BORRELIOOS: puugihaigus võttis naiselt elujõu ja rikkus närvid 

Olin aktiivne tervisesportlane: osalesin triatlonidel ja jooksudel, sõitsin rattaga. Kuid 2010. aasta sügisel lühikesel suusatajate seeriajooksul polnud mul üldse jõudu. Kõik justkui kõrvetas sees, jalad olid nagu süldist, mäest üles ei vedanud. Ma ei jõua, ei jõu-a-gi! Olin aastaid järjest kõike jaksanud! Imestasin, ja jätsin spordi sinnapaika – no mis siis ikka. Kuid süda peksis ja tunne, nagu mind oleks kuskile kinni pandud, sest õhku ei jätku, tekkis iga kord, kui oli vaja end natuke kiiremini liigutada. Kord kooli hoolekogu koosolekule minnes tundsin, et mul on raske isegi õpetajate tuppa viivast trepist üles kõndida.

Mine närviarstile!

Mind ajas närvi iga väiksemgi asi, olin kodus täielik fuuria. Panin kõiki pisiasju tähele ja puhusin nad suureks. Miks on asjad ripakil, miks pole koristatud, miks sa poes ei käinud, miks pole söök valmis, miks pean mina kõike tegema, ega ma üksi siin majas ei ela?! Ma ei jaksanud isegi süüa valmistada, oma peavalude pärast sundisin tervet peret käima kikivarvul. Jumala eest, ärge keegi telekat vaadake, kõvasti muusikat kuulake! Mulle tundus ka, et elukaaslane käib liiga palju trennis ja pöörab kõigele muule rohkem tähelepanu kui mulle, kodule ja perele. Tundsin, et ma olen kõigi jaoks tagaplaanil, mind nagu polegi olemas. Aga mina olen ju kõige tähtsam!

Tähtsustasin end üle. Ma ise ei saanud sellest aru, tagantjärele mõtlen, et see oli mu lähedastele paras põrgu. Kui palju ma neile haiget tegin! Väiksem tütar ütles, et sinu käest ei või ju mitte midagi küsida, sa hakkad karjuma. Ärkasin tõesti hommikul kehva tujuga üles, hakkasin kohe pahurdama, läksin halva tujuga magama. Ma pidin oma igapäevaste peavaludega kuidagi toime tulema, lapsed aga vajasid hoolt.

Ka töö juures tundusid väikesedki probleemid ülisuurtena. Vahel oli nii, et kui kliendiga suhtlemise lõpetasin, siis pea tagus ja huugas, higistasin üleni.

Püüdsin küll selgelt mõelda, aga järgmisel hetkel võis kõik jälle pea kohal kokku lüüa, võisin midagi lubamatut öelda. Tagantjärele tundub suutmatus oma närvilisust ja käitumist kontrollida täiesti uskumatu.