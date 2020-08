Hea nõu ÄRA UNUSTA JUUA! 11 põhjust, miks vajad hädasti vett Ohtuleht.ee , täna, 14:00 Jaga: M

Kui sulle tundub, et tahaksid süüa, proovi kõigepealt hoopis juua. Foto: Vida Press

Kui kõht on tühi või pea valutab, proovi esmaabiks klaas või paar vett. Nii mõnegi tervisehäda taga on hoopis vedelikupuudus. Siin on 11 põhjust, miks on kasulik juua vett.