JALGADEL LAIUTAVAD VEENILAIENDID? Millal peaks minema juba kirurgi vastuvõtule?

Veenilaiendid on krooniline sidekoehaigus, mille korral tekib jalgadele väliselt kole veenivõrgustik. Enamasti on tegemist eeskätt kosmeetilise probleemiga. Sellisel juhul on korrigeerimise põhjuseks patsiendi soov vabaneda koledast veenivõrgustikust jalal, mitte konkreetsest tõsisest tervisemurest.