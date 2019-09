SOOLESTIKU LEMMIK! Anna keefiriga seedimisele hoogu! 

Keefir on happeline jook, mille pH on 4,2–4,6, mistõttu sel on seedenäärmete tegevust ergutav toime. Enne põhieinet joodud keefir soodustab seedimist ja tõstab ka isu. Samuti suurendab keefir mõnevõrra mao happesust ja tõhustab seedeprotsesse inimestel, kellel on alahappesus.