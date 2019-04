ARST LASTE ÜLEKAALUST: vale toitumine on põhjus number üks 

"Pärast taasiseseisvumist muutus meie toidulaud rikkalikumaks ning siia jõudis valmis- ja kiirtoidu söömise kultuur. Ühest küljest on hea, et toiduvalik on mitmekesine, teisalt on müügil palju selliseid sissetoodud maiustusi ja näkse, mis annavad küll energiat, aga millest kasulikke toitaineid ei saa. Vale toitumine on ülekaalulisuse põhjus number üks," märgib Ülle Einberg, ke son ka Eesti lastearstide seltsi juht.