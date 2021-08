KUULUS PSÜHHOTERAPEUT SELGITAB: selline on peenisetarkus, mida tasub kuulata!

Tommy Hellsten on kuulanud inimeste eluprobleeme juba 40 aastat. Ta selgitas Iltalehti videos, mis on peenisetarkus. Aastate jooksul on talle esitatud mitmesuguseid küsimusi. Ta arvab, et nüüd suudab ta juba poole tunniga mõista, mis on kliendi mure. Üks teemadering on seksuaalsus.