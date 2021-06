Keha PUHASTA KEHA MÜRKIDEST! 5 sammu, kuidas vabaneda tõhusalt jääkainetest Toimetas Sirje Maasikamäe , 28. aprill 2019 12:16 Jaga: M

Tervislik ja mitmekülgne menüü, kuhu kuuluvad nii juurviljad, toorsalatid kui ka värsked mahlad, aitab kehal mürkidest vabaneda. Foto: Vida Press

Me puhastame kevadeti küll oma kappe, aknaid ja kodu, kuid tihtipeale jätame organismi tähelepanuta. Kevad on parim aeg kevadpuhastuse tegemiseks, et astuda uude aastaaega energilisema, värskema ja puhanumana, räägib Apotheka apteeker Anne-Mai Rogenbaum.