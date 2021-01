Hea nõu PÄEVAL TULEB UNI PEALE? Võta abiks see lihtne salarelv! Ohtuleht.ee , täna 07:00 Jaga: M

Kui teadlikult ja pikalt haigutada, siis see värskendab. Foto: Vida Press

Kindlasti on sulle tuttav tunne, et pärastlõunal hakkab väsimus ligi hiilima, eriti pärast sööki. Tahaks võtta kohvi või muud ergutavat, et tukastus ei tuleks peale.