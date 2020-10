SÖÖ NEID KOOS! 13 toidupaari, mis aitavad kergemini alla võtta 

Kas oled liiga väsinud, et minna trenni? See toit annab sulle jõudu. Loomalihas on palju valku ja rauda, mida vajavad vere punalibled. Need viivad organitesse hapnikku ja see annab sulle energiat. Brokoli sobib hästi loomaliha kõrvale, kuna selles sisailduv C-vitamiin aitab raual paremini imenduda.

Foto: Pexels

Roheline tee ja sidrun

Kui soovid turgutust, joo rohelist teed. See sisaldab palju antioksüdante katehhiiine, mis aitavad põletada kaloreid ja rasva. Ühes uuringus väidetakse, et neli tassi rohelist teed päevas aitab langetada kaalu ja vererõhku. Et jook oleks veel tervislikum, lisa sidrunit.

Foto: Pexels

Lõhe ja maguskartul

Kala nimetatakse sageli ajutoiduks, kuid see on kasulik ka taljele. Kalas sisalduvad oomega-3 rasvhapped aitavad kaotada keharasva ja eriti hea on lõhe. Serveeri seda bataadi ehk maguskartuliga.