OHT EREDAST PÄIKESEST: kui sa kaitse silmi, riskid nende haigustega 

2018. aastal paistis Eesti ilmateenistuse andmetel Eestis päikest 2069,8 tundi ehk 86 ööpäeva. Päikesevalgusega koos jõuab meieni UV-kiirgus, millest 95% moodustab UVA kiirgus, mille intensiivsus on aasta läbi Eestis praktiliselt sama tugev.

Kui naha kaitsmiseks sobib otsese päikese eest varjus olemine, puuvillaste riiete kandmine ning ka füüsikalise kaitse põhiste päikesekreemide kasutamine, mis sisaldavad tsinkoksiidi ja titaanoksiidi, siis silmi hoiavad korralikud päikeseprillid, mis kaitsevad silmi nii UV-kiirguse kui ka ereda valguse eest.

Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari selgitas, et päikeseprille tasub kanda päikeseliste päevadega aasta läbi.

Päikeseprillideta võib päikese käes viibida lühikest aega, aga kui on teada, et väljas tuleb olla mitu tundi või terve päev, siis tasub silmi kaitsta korralike päikeseprillidega ning võimalusel ka näiteks peakattega. „On oluline, et päikeseprillide klaasidel on UVA ja UVB kiirguse kaitse, sest lihtsalt tumedam klaas silmadele kaitset ei taga,“ sõnas Väljari.

Ta lisas, et sageli unustatakse kaitsta laste silmi, kuigi see on eriti oluline, sest nende silmad on UV-kiirgusele eriti tundlikud. Samuti vajavad silmad päikesevalguse eest kaitset vanemas eas. „Soliidses eas prouad ja härrad nendivad optikapoes sageli, et ega nemad enam neid edevaid päikeseprille vaja – tegelikkus on aga vastupidine – silmi tuleb ereda valguse ja UV-kiirguse eest kaitsta terve elu,“ rõhutas optometrist.

Millist mõju võib UV-kiirgus avaldada?