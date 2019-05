NAHK KISUB JA SÜGELEB? Rahustavalt mõjuvad need vitamiinid ja toidud 

Sügelusel ning nahakuivusel võib olla mitmeid põhjuseid – osadele neist saab abi apteegist, teised nõuavad dermatoloogi sekkumist. Nahaarsti poole on soovitatav pöörduda siis, kui apteegi käsimüügivahendid pole toonud leevendust või kui nahk punetab, kuumab, on paistes või on sügelevad alad laienenud.