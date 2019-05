ERIARST MAKSA VAENLASTEST: „Nii maitsev kui alkohol ka tundub, on see organismile ometi mürk." 

Alkohol on maksa vaenlane number üks

„Maksa ülesanne on organismi sattunud mürgid hävitada. Nii maitsev kui alkohol ka tundub, on see organismile ometi mürk. Alkoholist omastatud mürkide ümbertöötamise käigus võib maks kannatada saada. Lihtsamatel juhtudel avaldub see rasva ladestumisena maksa. Tõsisemate kahjustuste korral kaasneb maksarakkude lagunemine ehk tõsisem põletik, mis võib viia maksa armistumiseni.“

Pexels

Seda, kui suur kogus alkoholi mõjub maksale ohtlikult, ei saa täpselt öelda. „Igasugust statistikat on selle kohta tehtud, kuid iga inimese organism on ainulaadne. Ohutu tarbimise orientiirid on paika pandud suure andmestiku järgi ja seetõttu ei pruugi need kõikide puhul kehtida."

Küll aga mainib arst, et kange alkohol on maksale kindlasti ohtlikum. „Kuut õlut on raskem juua kui kuut pitsi viina. Need, kes tarvitavad kanget alkoholi, saavad maksakahjustuse suurema tõenäosusega. Kange joogiga saab endale rohkem liiga teha.“

Pexels

Maksa rasvumist tekitab ka kaloririkas toit. „Ebatervislikku toitu süües on organismis rasva nii palju, et seda pole kuskile panna,“ märgib Kariis. Eriti on ohus need Eesti mehed, kes päev otsa töö juures ei söö ja koju jõudes panevad nahka korraliku rasvase kõhutäie. „See on olukord, kus liigsete kalorite tõttu võib rasv ladestuda maksa,“ selgitab doktor. Kas siis kõige kahjulikum on alkoholi ja rasvase toidu kombo? „Kui pärast tehakse kümne kilomeetrine jooksuring, siis on õlu ja peekon koos õigustatud. Kõik peab olema proportsioonis. Me ei saa ju ka seda öelda, et Hispaania ja Prantsusmaa veinitraditsioon on üdini vale. Aga joomine peab olema mõõdukas.“