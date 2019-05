Hea nõu KÕHT STREIGIB JÄLLE! Miks tekivad häirivad gaasid ja kuidas neist lahti saada? Tervis Pluss , täna, 07:00 Jaga: M

Närvisüsteemist põhjustatud gaase ja teisi kõhumuresid nimetatakse ärritatud soole sündroomiks Vida Press

Kõht on tundlik tegelane. Igale talle mitte sobivale manöövrile sinu elus reageerib ta otsekohe – liigse õhuga seedekulglas ehk gaasidega. See on piisavalt ebameeldiv signaal, et sa kõhu häält kuulda võtaksid ja elukorraldust muudaksid.