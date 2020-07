Hea nõu KÕHUGAASE KOGUNEB LIIGA PALJU? Nii saad sellest häirivast murest jagu! Tervis Pluss , täna, 05:00 Jaga: M

Suvel on gaase rohkem, sest. seda soodustab suvine toortoit – salatid, puuviljad, hapud marjad. Foto: Vida Press

Kõht on tundlik tegelane. Igale talle mitte sobivale manöövrile sinu elus reageerib ta otsekohe – liigse õhuga seedekulglas ehk gaasidega. See on piisavalt ebameeldiv signaal, et sa kõhu häält kuulda võtaksid ja elukorraldust muudaksid.