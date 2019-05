Kaire Vilgats avaldab nipi, millega ta kaotas 23 kilo! 

Me teame, et sa vabanesid 13 kilogrammist StockholmDiet.com'iga. Miks sa otsustasid dieediga jätkata?

Ma nautisin kogu protsessi, kuna StockholmDiet klienditeenindus oli suurepärane ja nende soovitatud retseptid supermaitsvad. Lõpuks õppisin oma keha kuulama ja kohtlema parimal viisil. Nüüd ei söö ma enam nii, nagu tegin seda varem. Teie kutsute seda „dieediks“, aga see on palju enamat. Sellest on saanud minu elustiil. Hetkel lihtsalt elan oma uut elu ja tunnen end ideaalselt.

Ma tunnen end kui uus inimene. Mu tervis on drastiliselt paranenud, keha on pringim ja naiselikum. Samuti on nahk paremaks läinud ja see on mõnus. Olen hakanud poodides käimist uuesti nautima, sest vanad suured riided ei istu enam selga. Ma isegi suudan joosta tervelt tunni enne kui pean hinge tõmbamiseks peatuma!