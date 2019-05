UNUSTATUD OHVRID: märkame ja aitame lähisuhtevägivalla tõttu kannatanud lapsi 

Lastefond toetab nii perevägivalla ohvriks langenud kui ka vägivalla tunnistajaks olnud laste psühholoogilist nõustamist Tartu Tähtvere Avatud Naistekeskuses ning Tartu naiste varjupaigas üle 48 000 euroga aastas.

Kuidas aidata last, kes koolist koju jõudes leiab eest põrandal pikali oleva ema, kelle pead isa juustest kinni hoides vastu põrandat taob? Seegi juhtum pole kahjuks väljamõeldis, vaid pärineb Anne Daniel- Karlseni igapäevatööst.

„Need lapsed – unustatud ohvrid - pole mõjutatud ainult otseselt kuritarvitamise pealtnägemisest, vaid ka sellest, et nad elavad keskkonnas, kus tavaliselt nende ema pidevalt kuritarvitatakse,“ ütleb Anne Daniel-Karlsen.

Spetsialistide sõnul areneb lapsel pidevas stressiootuses välja eriline ellujäämisoskus – teada igal hetkel, kui lähedal on vägivallategu ja millises emotsionaalses seisus on ema. Selle peale läheb lapsel kogu jõud, mis oleks vajalik hoopis tema enda kasvuks. Laps kaotab kõige olulisema – usalduse lähedaste suhtes, ta kaotab turvatunde ning usalduse maailma suhtes. Paraku pole väljamõeldis ka see, et vägivald sünnitab omakorda vägivalda.

Turvalisuseuuring ütleb, et alaealistest lastest viibis 40% vanemate vahelise vägivallajuhtumi juures. Politseistatistika väidab, et pea pooled vägivaldses peres kasvavatest lastest on näinud, kuidas üks vanem teisele kehavigastusi tekitab. See kõik on vaid nähtav osa

Puudub lapsohvrite abistamise süsteem