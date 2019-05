LAPS VÕIB KERGESTI PUUGI SAADA: nii tegutsedes väldid ohtlikke haigusi

Puugid muutuvad aktiivseks juba 5–7 kraadi juures ning sagedasti varitsevad ohvrit rohus, põõsastes ja lehtedes. „Eelkõige armastavad nad varjulisi, tiheda madala taimestikuga kohti, mispärast tasuks lastele selgitada, kuidas valida mängukohti nõnda, et vältida puugi hammustust,“ räägib Südameapteegi proviisor Olesja Kuznetsova. Tema sõnul on oluline lapsega puukidest ja nendega seotud ohtudest rääkida nii, et see teda ei hirmutaks. „Ei taha keegi, et putukahirm rööviks lapselt lusti looduses mängida. Nii ei tohi ohtudega liialdada, vaid tuleb selgitada, et igapäevane kontroll ja puugi eemaldamine kaitseb võimalike ohtude eest.“