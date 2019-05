ROHKEM KUI LÄTIS: arst-residendid teenivad nüüd üle 2000 euro kuus 

Arst-residentide palk on seotud arstide miinimumtunnipalgaga, mis on kokku lepitud tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingus. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaani Urmas Lepneri sõnul on Eesti arst-residentide palgasüsteem majanduslikult motiveeriv.