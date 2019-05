VÄIKE POISS VAJAB ABI: haruldast haigust saab ravida operatsiooniga Prantsusmaal 

Operatsioonikulud tasub Eesti Haigekassa, kuid reisikulude eest tasuda aitab perekonda heade inimeste toel Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.

Steven põeb gelastilist epilepsiat, millega kaasnevad kontrollimatud naeruhood. Enne esimest operatsiooni olid hood iga nelja minuti tagant ning kestsid 15-40 sekundit. Pärast esimest operatsiooni paranes lapse olukord märgatavalt ning hood on vähenenud 10-20 korrale päevas. Iga epilepsiahoog põhjustab lapsele suurt segadust ja häirib keskendumisvõimet. Hoo ajal muutub ta väga aktiivseks, tihti hakkab kiiresti jooksma või rabelema.

Uuringute järgi on suurim paranemisvõimalus pärast kahte operatsiooni – 70% inimestest paranesid pärast teist endoskoopilist operatsiooni haigusest täielikult. Kuna esimene operatsioon läks edukalt, on põhjust loota, et teise operatsiooniga paraneb ka väike Steven.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org avaldas lootust, et väikese Steveni teine operatsioon on edukas ning laps paraneb täielikult. "Meil on siiralt hea meel, et saame heategijate abiga olla Steveni perele toeks ning loodetavasti tunnistada edulugu, mil kaasaegne meditsiin lahendab lapse haruldase terviseprobleemi," ütles ta.

Steveni välisraviga seonduvad kulud on 4300 eurot, mille katmist toetab 20% ka kohalik omavalitsus. Ka sina saad aidata väikese Steveni paranemisele kaasa, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi arvelduskontole ja lisades selgituseks “Steven”.

Swedbank IBAN EE682200221015828742