RIKAS SEKSIELU PAARILISETA: uus trend on e-seksuaalsus 

Ühiskondlikud normid näevad ette, et seksiks peab olema kindlasti ka paariline. E-seksuaalsus aga tähendab, et inimene kogeb seksi ilma vahetu kehalise kontaktita. See võib olla näiteks erootiliste sõnumite vahetamine, veebikaameraseks, porno vaatamine või kohtingulehtedel surfamine.

Soome kliiniline seksuoloog Tiina Vilponen peab e-seksuaalsust väga kasulikuks vahendiks, et ennast tundma õppida. Tema arvates on igal inimesel oma viis seksuaalsust kogeda, seda ei tohi hukka mõista. Seksuaalsus muutub elu jooksul ja võib juhtuda, et teatud eluperioodil või -hetkel sobib just e-seks. See ei tähenda, et nii peaks see elu lõpuni nii jääma.