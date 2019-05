ÕPILASTE TERVISEKÄITUMISE UURING: neljandik on mures vanemate joomise pärast 

Üle nelja aasta läbi viidav Tervise Arengu Instituudi uuring annab teavet 11-, 13- ja 15aastaste tervisest, heaolust, tervise ja riskikäitumisest. See on küsitlusuuring, mis tähendab, et lapsed vastavad ise, mida nad arvavad oma tervise ja käitumise kohta.

„Hea meel on tõdeda, et valdavalt hindavad Eesti 11-, 13- ja 15aastased õpilased oma tervist heaks või väga heaks, nende osakaal on 86%. Sarnaselt varasemaga on ka värske uuringu põhjal poisid enda hinnangul parema tervisega ja eluga rohkem rahul kui tüdrukud,“ kommenteeris Oja.

„Tulemused näitavad, et suitsetamisega alustatakse hiljem. Kui veel neli aastat tagasi oli 15-aastaste hulgas 44% neid, kes hakkasid suitsetama 13aastaselt või varem, siis käesolevas uuringus oli nende osakaal 28%. Vähemalt korra nädalas suitsetajate osakaal on jäänud samaks, keskmiselt 5%,“ märkis Oja. Umbes pooled suitsetamist proovinutest alustasid e-sigaretiga. Kui huuletubaka kasutamine püsis samal tasemel, siis vesipiibu suitsetamine on tugevalt langenud.

Mure vanemate pärast

„Ääretult positiivne oli minu jaoks see, et vanemas vanuserühmas, 15aastaste hulgas oli iganädalane suitsetamine ja alkoholitarvitamine langenud," tõi Oja esile. „Küll aga polnud see langenud 11- ja 13aastaste hulgas. Jäi mulje, et nooremad on oma proovimised ära proovinud ja teavad, millega tegu. Võib öelda, et meie 15aastased on muutunud mõistlikumaks."

Alkoholitarvitamine ja eriti purju joomine on siiski endiselt probleem. „Viimane uuring näitas mõningast positiivset muutust: kui 2014. aastal oli elu jooksul kaks ja rohkem korda purju joonud 15aastaseid õpilasi 30%, siis mullu 27%,“ selgitas Oja. Purju joomine ja suitsetamine on küll aasta-aastalt tunduvalt vähenenud, kuid poiste ja tüdrukute riskikäitumine on üha sarnasem.