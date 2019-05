SELJAVALU EI ANNA ASU? Kolm tähtsat soovitust, mis toovad leevendust 

Sageli otsitakse abi alles siis, kui valu ei lähe ise üle või ei leita probleemile rahuldavat lahendust. Hea rüht, liikuv ja tugev selg on kogu keha tervise alus. Kuna lülisammas on meie elu alustala, mõjutab valutav selg kõiki meie tegevusi, alates liikumisest ja istumisest ning lõpetades magamisega. Tekib justkui nõiaring, millest välja pääseda on raske. Seepärast tasub seljavalu korral pöörduda spetsialisti poole kohe esimesel võimalusel. Nii saab probleemi allikale kiiresti jaole ning tõenäosus, et pärast raviseanssi valu enam tagasi ei tule, on selle võrra suurem.