MAGAD KEHVASTI? Vaata, mis juhtub tervisega, kui sa ei puhka üldse välja! 

Öeldakse, et vähese uneajaga harjub...

... kuid nii võib see olla vaid lühikest aega. Näiteks väikeste laste emadel on ööuni küll ärksam, ent kui keha leiab võimaluse puhkamiseks, kasutab ta seda kohe.

On leitud, et inimene on võimeline palju kauem kannatama toidu- kui unepuudust.

Kui magada pikemat aega liiga vähe või kehvema kvaliteediga und, on sellel tugevad negatiivsed mõjud tervisele.